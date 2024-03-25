Более 20 млн рублей составил ущерб от незаконного размещения отходов в подмосковном Ступино

Невнимание к собственным землям обойдется владельцу земельного участка в деревне Боброво в городском округе Ступино в двадцать четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Известно, что гражданин не осуществлял должный контроль за состоянием своих земель. Так, в результате неизвестные лица завозили и незаконно размещали здесь отходы, преимущественно, строительные. Общая площадь перекрытия почв составила почти две тысячи квадратных метров, всего на участок завезли 540 кубометров мусора.

Однако поскольку владелец участка не возместил эту сумму добровольно, ведомство обратилось в суд. В ходе процесса представитель ответчика пытался доказать, что собственник не имел отношения к завозу мусора, однако суд справедливо указал, что правообладатель земель отвечает за их состояние. Вынесено решение взыскать с ответчика сумму ущерба.

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