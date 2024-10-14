Более 240 человек приняли участие в экологической акции в Долгопрудном

В Долгопрудном в четвертый раз прошла экологическая акция по раздельному сбору отходов, сообщает пресс-служба округа.

Участниками акции стали более 240 человек.

Для сбора отходов было создано несколько зон: для пластика, металла, электроники, макулатуры.

В общей сложности участники акции собрали около 1,5 тонн отходов.

В рамках мероприятия также были проведены мастер-классы и лотерея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экологические проблемы сегодня актуальны для всех регионов. В основном они связаны с чистыми водоемами и структурой очистки.

Также он напомнил о реализации масштабной программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Воробьев обещал продолжить работы по очистке рек и озер, а также поручил не церемониться с теми, кто загрязняет водоемы в регионе.

Ранее сообщалось о том, что экологическую акцию провели в Подмосковье.