Экологическую акцию провели в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Истринские эковолонтеры провели акцию по раздельному сбору отходов в рамках фестиваля «Русское слово руками скульптура» в Парке скульптур Сергея Казанцева, в ней приняли более 500 человек. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Участникам удалось собрать два мешка мусора и шесть мешков вторсырья, которое будут использовать для дальнейшей переработки.
«Реализовать все оказалось несложно — в двух точках были установлены специализированные баки с синим пакетом для вторсырья и с черным пакетом для непригодных отходов», — говорится в сообщении.
Отметим, что фестиваль состоялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.