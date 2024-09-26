Экологическую акцию провели в Подмосковье

Истринские эковолонтеры провели акцию по раздельному сбору отходов в рамках фестиваля «Русское слово руками скульптура» в Парке скульптур Сергея Казанцева, в ней приняли более 500 человек. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.