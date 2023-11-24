Более 300 миллионов рублей составил ущерб землям от незаконной свалки в Ленинском округе

Арбитражный суд Московской области решил взыскать свыше трехсот тридцати миллионов рублей за порчу земель в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Отмечается, что нарушение было выявлено в деревне Горки, на 33-м километре Каширского шоссе. Там инспекторы эконадзора обнаружили незаконную свалку строительных отходов. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что на земле было размещено белее шести тысяч тонн отходов. Рассчитанная сумма ущерба почвам превысила триста тридцать миллионов рублей. Именно эту сумму и предъявили к возмещению компании «Экспресс-регистрация», которая на тот момент являлась правообладателем земель и обязана была обеспечить их сохранность.

Известно, что в суде представители компании утверждали, что исковые требования о возмещении ущерба предъявлены не по адресу, поскольку договор купли-продажи, согласно которому участок был передан ООО «Экспресс-регистрация», был расторгнут в судебном порядке.

Однако суд установил, что это произошло уже после того, как был выявлен факт незаконной свалки и проведены надзорные мероприятия. По решению суда, пока не вступившему в законную силу, компания обязана возместить ущерб и все судебные издержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.