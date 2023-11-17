Более 40 млн рублей составляют штрафы за перевозку стройматериалов в Подмосковье с начала месяца

С начала ноября камеры дорожной сети Подмосковья зафиксировали нарушителей в 39 муниципалитетах Подмосковья. Так, штрафы по упрощенной системе за незаконную перевозку строительных отходов достигли уже 43 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Подмосковья.

«Больше всего незаконных перевозчиков строительного мусора камеры зафиксировали в Истре — сформировано 223 постановления, в Балашихе — 131, Подольске — 93», — рассказала руководитель надзорного ведомства Светлана Аипова.

А всего с начала этого года было сформировано более 12 тысяч постановлений на сумму более 508 миллионов рублей. Напоминаем, что избежать «наказания рублем» можно при правильном и своевременном оформлении документов на портале региональных госуслуг.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что следует не штрафовать, а предупреждать людей об ответственности за выброс отходов в неустановленных местах.