Более 40 ученых предупредили лидеров Северной Европы о климатическом катаклизме

Ведущие эксперты в области климатологии вновь подняли вопрос о климатическом катаклизме, который может затронуть Северную Европу уже в этом столетии. Специалисты обратились к лидерам стран Северной Европы с предупреждением о возможных последствиях из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.

Документ с открытым обращением приводит РБК. Его подписали 44 ученых. По мнению специалистов, риски ослабления Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС) недооценены.

Ученые настаивают на немедленных действиях со стороны властей для предотвращения могущих последствий. Они предупредили, что замедление АМОС может привести к сильному похолоданию и возникновению экстремальных погодных условий, что, в свою очередь, нанесет разрушительные и необратимые последствия как для стран Северной Европы, так и для других регионов мира.

Глобальное потепление продолжает оставаться серьезной угрозой, вызывая множество негативных последствий для природной среды и человечества. Среди возможных катастрофических изменений — увеличение частоты и интенсивности ураганов, наводнений, засух, а также нехватка воды и продовольствия, что в конечном итоге может привести к распространению инфекционных заболеваний.

Ученые призывают к активному сотрудничеству стран и разработке стратегий, способствующих снижению последствий изменения климата и обеспечению устойчивого будущего для человечества.

Ранее ученые предупредили о том, что мировые реки высыхают самыми быстрыми темпами за последние 30 лет.