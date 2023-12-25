Более 570 миллионов рублей штрафов было выписано в Подмосковье за перевозку стройотходов в этом году

С начала года в объективы камер попали почти четырнадцать тысяч автомобилей, перевозивших незаконно строительные отходы. А общая сумма штрафов по упрощенной системе составила почти пятьсот восемьдесят миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления содержания территорий Подмосковья.

Напоминаем, что начиная с января этого года камеры дорожной сети начали фиксировать перевозчиков без специальных документов. В ведомстве напомнили, что оформить разрешающие документы на перевозку отходов можно онлайн на портале региональных государственных услуг. При этом заполнение анкеты займет лишь несколько минут.

Отмечается, что бетонный бой и другой строительный мусор разлагаются в течение примерно ста лет, и за это время они могут нанести серьезный ущерб экосистеме.

Глава ГУСТ Светлана Аипова подчеркнула, что для тех, кто решил не оформлять талон или сбросить мусор, где вздумается, предусмотрены штрафы. Так, для граждан может составить до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей до 40 тысяч рублей, для должностных лиц до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц до 250 тысяч рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.