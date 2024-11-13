Более четырех тысяч гектаров новых лесных культур высажено в Нижегородской области осенью

В Нижегородской области завершен осенний лесокультурный сезон, в ходе которого было создано свыше четырех тысяч га новых лесных культур. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минлесхоз.

Уточняется, что в прошедшем сезоне в области были на 100% выполнены плановые показатели по искусственному лесовосстановлению, из всего охвата 925 га леса были созданы с применением посадочного материала с закрытой корневой системой. Также в течение весеннего лесокультурного сезона в текущем году в регионе было проведено искусственное лесовосстановление на площади около трех тысяч гектаров, в том числе на 0,6 тыс. га — с использованием посадочного материала с закрытой корневой системой.

Отмечается, что на сегодняшний день комбинированное лесовосстановление выполнено на площади 415 га, естественное — на площади 6 360 га.

Ранее сообщалось, что еще почти 80 деревьев высадили в центре Рязани в выходные.