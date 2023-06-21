Более двадцати миллионов рублей составил ущерб, нанесенный землям от свалки в Химках

Известно, что ответчиком по данному делу выступал гражданин, который и являлся непосредственным организатором незаконной транспортировки и размещения строительных отходов и грунтов. Отмечается, что инспекторы эконадзора на месте обнаружили экскаватор и самосвал, кузов которого был частично заполнен грунтом неизвестного происхождения.

Маркшейдерские исследования почвы показали, что по вине нарушителя на трех земельных участках были образованы навалы строительного мусора общей площадью свыше пяти тысяч квадратных метров и объемом более двух с половиной кубометров. Суд постановил, что сумма ущерба должна быть полностью возмещена.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе очистят сорок водоемов в рамках программы «100 прудов и озер».