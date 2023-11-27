Более семидесяти гектаров лесных участков очистили в Подмосковье в рамках акции «Чистый лес»

В этом году в рамках акции «Чистый лес» в Подмосковье было очищено двадцати лесных участков. Об этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.

Отмечается, что в Мособлдуме состоялся круглый стол, в ходе которого были подведены итоги экологической акции «Чистый лес». Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что это новый проект, он был запущен в этом году.

«Нам важно привести в порядок лесные участки, где жители любят прогуливаться. Выходим и убираем мусор, сухостой, собираем валежник и передаем его жителям для отопления домов. Начиная с весны, практически каждые выходные мы проводили субботники по всему Подмосковью. Нашу идею поддержал региональный Комитет лесного хозяйства. Определили участки, помогли с техникой и уборкой», — сказал Владимир Шапкин.

Многие субботники собрали более ста человек, при этом всего в субботниках приняли участие более 1250 человек. Шапкин также поблагодарил всех, кто в выходной день наводил в лесу порядок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.