Более шести миллионов рублей взыскивают с правообладателя земель в Ленинском округе

Минэкологии Подмосковья направило в Зюзинский районный суд Москвы исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в ведомство обратились местные жители, которые попросили пресечь незаконное размещение отходов в селе. В ходе надзорных мероприятий установлено, что свалки расположены на многих участках. В том числе на пяти земельных участках в селе Булатниково, правообладатель которых зарегистрирован в столице. Ему объявлено предостережение о недопустимости нарушений.

Так, в ходе надзорных мероприятий были проведены маркшейдерские и лабораторные исследования. По итогу, ущерб, нанесенный почвам, превысил шесть миллионов рублей. Именно их их взыскивает ведомство с гражданина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.