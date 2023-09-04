Более ста раз выезжали мобильные лаборатории в Подмосковье в августе для контроля воздуха и воды

В течении минувшего августа мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» 102 раза выезжали в городские округа Подмосковья для отбора и анализа проб воздуха и воды вместо запланированных 90 рейдов. Об этом сообщили в региональном Министерстве экологии и природопользования.

Отмечается, что в том числе, почти шестьдесят выездов проведено дежурной службой «Мособлэкомониторинга». По результатам исследований направлено десять уведомлений о прекращении негативного воздействия на окружающую среду.

Глава ведомства Тихон Фирсов отметил, что в течение минувшего месяца, несмотря на объявленные неблагоприятные метеорологические условия, обстановка с качеством воздуха сложилась, в целом, благоприятная. В регионе фиксировались лишь повышенные значения отдельных соединений.

До конца текущей недели ожидается практически безветренная погода, и лишь в четверг и пятницу прогнозируется местами скорость ветра до 3 метров в секунду, поэтому ведомство рекомендует жителям воздержаться от сжигания отходов и порубочных остатков, чтобы не причинять дискомфорт соседям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно разъяснять жителям правила выброса мусора.