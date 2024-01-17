Более трех тысяч квадратных метров раменских земель планируют изъят из незаконного владения

Сотрудники Министерства экологии и природопользования Московской области участие в судебном заседании по иску прокуратуры Московской области об истребовании из незаконного владения части земель в Раменском городском округе. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что АО «Гжелка», занимающееся разведением рыбы в сельском поселении Сафоновское городского округа Раменское, выступает ответчиком по данному делу. Сотрудники прокуратуры провели проверку законности формирования земельных участков, находящихся в собственности предприятия.

Примечательно, что к данным мероприятиям были также привлечены специалисты ведомства, которые провели сопоставление границ участков и водоохранных зон водных объектов. Выяснилось, что ряд участков пересекаются с водоохранными зонами, акваториями и прибрежными защитными полосами рек Гжелка и Донинка, а также образованных ими русловых прудов.

Напоминаем, что Водный кодекс России запрещает приватизацию земель в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, в связи с этим прокуратура просит суд изъять из незаконного владения части шести земельных участков и запретить правообладателю совершать сделки с ними или работы, которые могут привести к изменению дна и берегов рек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что жителей региона следует сначала предупреждать о возможной ответственности за выброс отходов в неустановленных местах, а не штрафовать.