Более восьмидесяти площадок переработки строительных отходов и грунтов функционируют в Московской области

В Подмосковье функционируют 82 легальные площадки, на которых перерабатывают отходы строительства, сноса и грунтов. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

«Все они соответствуют утвержденному региональному стандарту, оказывают минимальное воздействие на окружающую среду и действуют под четким контролем. Таким образом, наш регион является одним из лидеров федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Существующие мощности позволяют нам обеспечить все потребности рынка во вторичных материалах», — уточнил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Отметим, что в министерстве также инициировали проведение реформы отрасли, которая была направлена на легализацию обращения со строительными отходов, снижение числа незаконных свалок и вовлечение такого мусора во вторичный оборот. По инициативе ведомства Минстрой России также внес вторичный щебень, получаемый на площадках переработки, в классификатор строительных материалов. В результате этого можно будет экономить до 65% средств, выделяемых из бюджета на строительную сферу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.