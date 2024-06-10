Бурого медведя заметили вблизи подмосковной деревни

Хищник был замечен недалеко от населенного пункта, сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области. Местная жительница была обеспокоена тем, что медвежонок находился без матери. Она передала эту информацию в ведомство.

«Видеоматериал свидетельствует о том, что животное здорово, находится уже в том возрасте, когда может обходиться без матери, изымать его из естественной среды обитания нет необходимости», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Глава областного Минэкологии добавил, что ареалом обитания медведей в Подмосковье является территория, которая граничит со Смоленской и Тверской областями. Тихон Фирсов также напомнил, что бурый медведь занесен в Красную книгу региона. Популяция этих хищников в Московской области оценивается в десять-пятнадцать особей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Солнечногорске появится загородный отельный комплекс.