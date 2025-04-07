Бывший эксперт ООН Никулин определил экологичную альтернативу пластику

Тема загрязнения человеческого организма микропластиком в последние годы взбудоражила умы миллионов людей, тем не менее какого-то метода решения данной проблемы никто не увидел. решить эту проблему мир пока не увидел. По словам экс-члена комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, в истории любого изобретения имеется «точка открытия» и «точка закрытия». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что именно историю пластика как раз пришло время закрывать. В целом вывести из организмов людей микропластические частицы, попавшие туда, будет весьма сложно. Не исключено, что в будущем ученые найдут способ это делать, тем не менее сегодня решение указанной проблемы кажется невозможным. В связи с чем потребление пластика сегодня необходимо всячески снижать.

По мнению эксперта, тем не менее полностью отказаться от пластика уже маловероятно получится. При этом если использование данного материала в автомобилестроении или производстве электроники еще вполне приемлемо, то в пищевой продукции его должно быть как можно меньше.

Он добавил, что в производство может пойти конопля, которая не всегда содержит в себе психоактивные вещества, поскольку технические сорта указанного растения их вообще не вырабатывают. Тем не менее из нее можно изготавливать самую разнообразную продукцию, включая аналог пластика из конопляной целлюлозы, который быстро разлагается и не загрязняет окружающую среду.

Ранее теледоктор Мясников назвал способы минимизировать риск попадания микропластика в организм.