Теледоктор Мясников назвал способы минимизировать риск попадания микропластика в организм

Микропластик окружает нас повсюду: в воде, пище, воздухе. Ученые и экологи все чаще говорят о его вреде для здоровья, связывая присутствие этих частиц в организме с онкологией и прочими серьезными заболеваниями. Заслуженный врач РФ Александр Мясников назвал эффективное решение, помогающее минимизировать указанный риск. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, микропластика в организме человека много, поскольку это итог загрязнения окружающей среды. Так, в разгар пандемии коронавируса каждый день выбрасывалось более трех миллиардов медицинских масок, которые тоже содержат микропластик.

Теледоктор подчеркнул, что микропластик на сегодняшний день присутствует везде: в воздухе, воде и пище и стал частью нашей экосистемы и попадает в организм ежедневно. К тому же его частицы могут способствовать проникновению бактерий и вирусов в организм.

По его мнению, решить данную проблему индивидуально невозможно. Даже советы перестать пользоваться пластиковыми досками или чайными пакетиками является полным бредом. Никакие зеленые инициативы с деревянными трубочками и бумажными пакетами здесь не помогут.

Ранее военный эксперт Никулин пояснил катастрофическую опасность микропластика.