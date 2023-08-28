Часть русла реки Расторгуевки в Ленинском округе засыпали грунтами неизвестного происхождения

Отмечается, что инспекторы эконадзора и специалисты аккредитованной лаборатории «Экоцентр» осмотрели место, однако работы уже не велись, техники также не было. Сотрудники лаборатории провели маркшейдерские исследования и отобрали пробы грунта для лабораторного анализа и расчета ущерба, нанесенного реке.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что после того, как будет установлен виновник нарушения, будет решаться вопрос о возмещении ущерба. При этом за последнее время это уже третий раз, когда экологи расследуют нарушения, от которых страдает Расторгуевка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что очистные сооружения в Щелково планируют запустить на полную мощность досрочно.