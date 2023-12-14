Четыре тысячи тонн черного металла отобрали на подмосковных комплексах «РТ-Инвест» с начала года

На комплексах «РТ-Инвест» в Подмосковье поставили новый рекорд по отбору черного металла. Так, с начала года отобрали 4 тысячи тонн черного металла, что практически на 300 процентов больше, чем за весь прошлый год.

Известно, что больше всего в этом году черного металла отобрали на КПО «Дон» в Каширском городском округе — 1300 тонн. На втором месте — КПО «Юг» в Коломенском городском округе. На переработку оттуда отправили 1000 тонн. На КПО «Север» в Сергиево-Посадском округе отобрали 900 тонн этих вторичных ресурсов. А на комплексе «Храброво» в Можайском — 800 тонн.

Всего с момента открытия четырех КПО было отобрано свыше 7,5 тысяч тонн черного металла. Весь объем отправляется переработчику в Брянскую область, где из полученного сырья изготавливают металлические слитки и арматуру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям правил выброса мусора.