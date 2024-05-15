Четырнадцать миллионов банок и бутылок сдали жители Подмосковья в фандоматы «РТ-Инвест»

Жители Подмосковья сдали в фандоматы «РТ-Инвест» четырнадцать миллионов единиц тары — это пластиковые бутылки и алюминиевые банки, сообщила пресс-служба компании.

Пластик предприятие «РТ-Инвест» перерабатывает самостоятельно — из тары делают специальную стружку, которую затем отправляют на производства. Вторсырье используют для изготовления мебели, новой тары или запчастей для автомобилей.

Алюминий компания направляет другим переработчикам. Уже было реализовано семьдесят пять тысяч алюминия, собранного в фандоматах. Данного объема хватит для производства сорока тысяч кастрюль.

Сейчас в тридцати восьми округах региона работают 567 фандоматов. В «РТ-Инвест» подчеркнули, что экопункты позволяют сберегать природные ресурсы и экономить электроэнергию. В компании также напомнили, что за сдачу использованной тары жители Подмосковья получают баллы, которые могут потратить у партнеров программы лояльности или на благотворительность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что с начала текущего года в регионе запустили около сорока новых цифровых сервисов.