Депутат Арапов назвал не пострадавшие от разлива мазута курорты Краснодарского края

По словам заместителя главы Комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгия Арапова, в летний сезон этого года жители нашей страны смогут отправиться на курорты Краснодарского края, не пострадавшие в результате разлива мазута в Черном море. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что к ним относятся Адлер, Сочи и Геленджик.

По мнению парламентария, при этом, если мы хотим, чтобы Анапа вернулась в статус того места, где стоит отдыхать, необходимо сконцентрироваться на том, чтобы помочь ей, прежде всего пострадавшим от мазута районам, чтобы вернуть Анапе статус курорта, а также поддержать волонтеров.

Он подчеркнул, что в ряде пострадавших районов почти не осталось песка на побережьях. Таким образом, следует разработать технологию по просеиванию песка на берегу, а не перебирать его вручную. Кроме того, важно изменить технику работы с пострадавшими животными, прежде всего сократить путь до пунктов реабилитации, поскольку многие особи не доживают и погибают в дороге.

Ранее проведенный соцопрос показал, что жители РФ летом выберут Крым и Сочи для отдыха вместо Анапы.