Соцопрос: жители РФ летом выберут Крым и Сочи для отдыха вместо Анапы

Согласно результатам опроса о туристическом сезоне этого года, проведенного Pravda.Ru, планирующие летний отдых у моря в наступившем году жители нашей страны выберут Крым, Геленджик, Сочи и зарубежные курорты вместо пострадавшей от недавнего большого разлива мазута Анапы.

Уточняется, что более трети опрошенных предпочли выбрать Крым для летнего отпуска, где путешественников привлекают уникальная природа, умеренные цены и новая инфраструктура региона. Прежде всего популярностью пользуются Южный берег Крыма и «Крымские Мальдивы» на западе полуострова.

Отмечается, что вторую строчку рейтинга занимают Геленджик и Сочи, давно завоевавшие статус удобных и современных направлений за счет развитой инфраструктуры, прямых авиарейсов и множества развлечений на любой вкус. При этом 13% респондентов остаются верны Анапе.

Добавляется, что четвертое место занимают зарубежные курорты, вроде Турции, Таиланда, ОАЭ и Вьетнама.

Поясняется, что также в топе остаются Дагестан с его живописным Каспийским побережьем, а вот Абхазия и Грузия заняли последние строчки рейтинга.

Ранее эксперт Петров предположил, что отдыхать на побережье Черного моря в 2025 году будет безопасно.