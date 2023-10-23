Депутат Мособлдумы принял участие в открытии первого в Подмосковье центра «Добрый пластик»

Председатель Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Владимир Шапкин поучаствовал в открытии первого экологического центра «Добрый пластик», который открылся на базе юношеской библиотеки в подмосковном Щелково.

Парламентарий с интересом опробовал «аттракцион», который наверняка заинтересует не только ребят, но и многих взрослых. Велосипед, к которому подключен аппарат, прессующий пластик в гранулы. А потом из них можно прямо на месте изготовить симпатичный брелок.

«Одним словом, впечатления самые позитивные! Всем рекомендую к посещению. После открытия пообщались с коллективом библиотеки. Рассказал о том, как продвигается подготовка закона „Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Московской области“, нацеленного на эковоспитание юных жителей региона», — отметил депутат.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по разъяснению жителям региона правил выброса мусора.