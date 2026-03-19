До 200 литров в сутки: эколог рассказал, как не угробить березу в погоне за соком

С приходом первых теплых дней в лесах Одинцовского округа стартовал сезон сбора березового сока — одного из самых ценных и полезных даров природы. Активное сокодвижение в стволах после таяния снега открывает уникальную возможность для жителей прикоснуться к живительной силе весны. В пик сезона — с конца марта до начала апреля — каждое взрослое дерево способно выделять до 200 литров в сутки, передает REGIONS .

Однако вместе с ростом популярности сбора увеличиваются и риски. Местные жители отмечают, что некоторые сборщики сверлят березы или оставляют после себя глубокие рваные раны, не заботясь о восстановлении стволов.

Житель Одинцовского округа Антон Лизнев поделился воспоминаниями: раньше сок собирали аккуратно — делали небольшой надрез, снимали кору и после обязательно закрывали ранку, чтобы дерево могло зажить. Его дед с детства учил уважать природу. Сейчас же многие просто сверлят березы насквозь, оставляя раны открытыми. По словам Антона, это не только вредит лесу, но и противоречит традициям, ведь береза для нас — символ жизни и чистоты.

Последствия безответственного отношения могут быть катастрофическими — от общего ослабления деревьев до их полной гибели, что неизбежно нарушает хрупкий баланс лесной экосистемы. Эколог и опытный лесник Валерий Аксенов в беседе с REGIONS объяснил, как собирать сок без вреда для природы.

По словам специалиста, бережный сбор не причиняет вреда деревьям при строгом соблюдении правил. Важно выбирать взрослые березы с диаметром ствола не менее 25–30 сантиметров. Сбор лучше проводить в солнечный день, когда сокодвижение максимально. Не стоит делать больше одной лунки и собирать более 1–2 литров сока с дерева. Место сбора должно быть экологически чистым — вдали от дорог и промышленных зон, ведь дерево впитывает все из окружающей среды. После сбора ранку обязательно нужно обработать, чтобы избежать инфекций. И, конечно, сбор строго запрещен на особо охраняемых природных территориях.

Что говорит закон

Законодательно сбор березового сока разрешен только в лесах и исключительно для личного пользования при условии соблюдения всех норм. Сбор в городской черте, парках, заповедниках и заказниках запрещен и карается штрафами от 3,5 тысячи рублей. Нарушения могут привести к административной ответственности и серьезному ущербу для природы.

Альтернатива для любителей

Для тех, кто ценит бережное отношение к природе или не имеет возможности самостоятельно собирать сок, существует альтернатива — покупка натурального березового сока в магазинах и на маркетплейсах. Стоимость напитка составляет около 300 рублей за литр, что позволяет насладиться вкусом весны без вреда для лесных богатств.

