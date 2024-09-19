До здания парламента в Будапеште добралась вода после разлива Дуная

В четверг, 19 сентября, уровень воды в Дунае в Будапеште достиг критических отметок, сообщил сербский телеканал РТС.

По его сведениям, вода подошла к зданию парламента Венгрии, расположенному близ набережной.

На пресс-конференции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что ситуация с высоким уровнем воды в стране остается трудной.

По прогнозам венгерских метеорологов, в ближайшие дни сильных дождей не ожидается, уровень воды в реках начнет понижаться к середине следующей недели.

Сложная ситуация с паводками в Венгрии и других странах Центральной Европы сохраняется с прошлой недели, когда на регион обрушился сильный циклон «Борис» с проливными дождями, вызвавшими наводнения.

Ранее сообщалось, что известное Краснодарское водохранилище полностью высохло из-за необычайной жары.