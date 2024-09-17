Известное Краснодарское водохранилище полностью высохло из-за необычайной жары

По сведениям Кубанского бассейнового водного управления на утро 17 сентября, объем воды в чаше составляет всего 181 млн куб. м при полной вместимости водохранилища 2794 млн куб. м. Об этом сообщил Mash.

Уточняется, что за последние сутки не произошло никаких чрезвычайных ситуаций на водных объектах в зоне ответственности Кубанского БВУ. Обстановка с водными ресурсами находится под наблюдением.

В связи с отсутствием воды дно водохранилища стало доступным для отдыха, и местные жители начали использовать эту территорию для езды на квадроциклах. Открывающиеся пейзажи привлекают внимание туристов и блогеров.

Ранее сообщалось, что в засушливом Зимбабве перебьют 200 слонов.