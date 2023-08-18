Договор о водопользовании теперь можно заключить в Подмосковье в два раза быстрее

В Министерстве экологии и природопользования Подмосковья отметили, что в ведомство поступает много заявок на получение водного объекта в пользование. Поэтому было принято решение упростить и ускорить порядок заключения договоров о водопользовании.

«В октябре текущего года документы для заключения договора водопользования можно будет предоставить в электронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области», — рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.

Договор водопользования заключается по результатам аукциона или без его проведения. Так, без проведения аукциона заключаются договора об: эксплуатации пляжей; под рекреационные цели физкультурно-спортивных организаций; для организации отдыха детей и их оздоровления, деятельности туроператоров или турагентов, для отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.

В остальных случаях перед заключением договора водопользования необходимо будет принять участие в открытом аукционе. Теперь срок заключения договора будет составлять: 70 рабочих дня по результатам аукциона (до сокращения сроков — 129 дней) и 25 рабочих дней без проведения аукциона (до сокращения сроков 60 дней).

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