Двадцать пять тысяч тонн металла отправили из Подмосковья на переработку за два года

«РТ-Инвест» за два года отправила из Подмосковья на переработку двадцать пять тысяч тонн различного металла, сообщила пресс-служба компании.

Большая часть вторсырья — семнадцать тысяч тонн — была собрана в прошлом году. Эти показатели в три раза больше, чем годом ранее.

Металл отправили компаниям-переработчикам в российские регионы. Такого объема хватит для производства 2,5 миллиона новых велосипедов. В Тамбовской, Брянской и Липецкой областях из полученного сырья изготовят металлические слитки и арматуру,.

В Московской, Калужской, Ленинградской и Нижегородской областях металл переплавят в крошку, из которой впоследствии сделают посуду, фольгу, моторные запчасти и тару для напитков.

Фото: [ пресс-служба «РТ-Инвест» ]

В компании уточнили, что больше всего на переработку было отправлено фракций, которые относятся к черному металлу, речь идет о жестяных трубах, а также о бывших в употреблении решетках для посуды и гриля, ножах, стульях, зонтах.

В «РТ-Инвест» напомнили, что черные и цветные металлы серьезно вредят окружающей среде, введение такого сырья во вторичных оборот снижает риск истощения природных ресурсов.

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