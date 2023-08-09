Двадцать пять водоемов расчистили в Подмосковье по программе «100 прудов и озер»

В Московской области продолжается реализация программы «100 прудов и озер». В настоящее время работы завершены на 25 прудах, сообщил министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Пруды очищены в шестнадцати городских округах, уточнил глава областного Минэкологии. Самые большие водоемы очистили в Богородском и Наро-Фоминском округах, самые маленькие — в Серпухове и Егорьевске.

Еще на девяти водоемах продолжаются работы. В процессе очистки из акваторий удаляют бытовой мусор и водную поросль.

Всего в этом году в Подмосковье намерены расчистить сорок водоемов. Программа «100 прудов и озер» реализуется в регионе третий год подряд по инициативе областного министерства экологии и природопользования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к ноябрю следующего года.