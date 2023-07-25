Губернатор Подмосковья: расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к ноябрю 2024 года

Расчистку Малаховского озера в городском округе Люберцы завершат к 31 октября 2024 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время визита в муниципалитет.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, сегодня глава Московской области проверил ход работ и пообщался с местными жителями, чтобы выяснить, что еще необходимо сделать на водоеме для комфортного отдыха.

Андрей Воробьев подчеркнул, что очень важно убрать со дна водоема большой слой ила. Работы проводятся бережно и аккуратно, чтобы сохранить уникальную экосистему. Губернатор Подмосковья отметил, что местным жителям будет непривычно видеть озеро без воды, однако уже в первый паводок, по данным специалистов, водоем снова наполнится и туда вернется живность.

Местный житель Михаил Мелкумов, в свою очередь, поделился с губернатором, что рыбачит на Малаховском озере уже около пятидесяти лет. В водоеме водятся плотва, карась и карп.

«Конечно, чистить озеро надо — последний раз это делали очень много лет назад. Хорошо, что уже приняли меры по берегам, крупный мусор собрали», — сказал он.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о важности благоустройства парков в Подмосковье.