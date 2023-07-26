Две новые особо охраняемые природные территории появятся в Серпухове

В Серпухове планируют создать две новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). Об этом сообщила пресс-служба областного министерства экологии и природопользования.

Как указал глава ведомства Тихон Фирсов, речь идет о памятнике природы «Стратотипический разрез Серпуховского яруса» и природном заказнике «Смешанно-широколиственные леса в окрестностях реки Сушка». По словам министра, общая площадь двух ООПТ должна превысить 700 гектаров.

В областном Минэкологии отметили, что в окрестностях реки Сушка в особой охране нуждаются сосновые боры, липняки и дубравы, которые произрастают в пределах сельского поселения Данковское. Также здесь установлено местообитание змееголовника Рюйша. Растение внесено в Красную книгу Подмосковья.

Памятник природы «Стратотипический разрез Серпуховского яруса» нужен для защиты уникального геологического разреза карьера «Заборье», где можно найти останки древних беспозвоночных, добавили в ведомстве.

Комплексное экологическое обследование территории с целью проектирования новых ООПТ проведет природоохранный фонд «Верховье», который стал победителем соответствующего конкурса, проводимого подмосковным министерством экологии и природопользования.

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