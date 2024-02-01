Двух лосей отстрелили в Щелково в запрещенные сроки охоты

Специалисты охотнадзора направили информацию о факте незаконной добычи двух лосей в запрещенные сроки охоты в УМВД для рассмотрения и принятия решения. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Отмечается, что граждане осуществляли отстрел копытных со снегохода в запрещенные сроки, тем самым нарушив обязательные требования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Напоминаем, что сезон охоты на лося завершился 10 января. А отстрел в запрещенные сроки является нарушением, наказание за которое предусмотрено пунктом «а» части 1 статьи 258 УК РФ.

Глава ведомства Тихон Фирсов подчеркнул, что сроки охоты важно соблюдать, потому как от этого зависит сохранность охотничьих ресурсов. Например, в периоды размножения и вынашивания своего потомства — охота запрещена. Ведомство следит за сохранением охотничьих ресурсов региона.

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