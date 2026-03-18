Экодесант на Байкале: как добровольцы учат сельчан сортировать мусор

Байкал — уникальное озеро, которое ежегодно привлекает до 2,5 миллиона туристов. Но у популярности есть обратная сторона: по берегам множатся свалки, исчезают эндемичные растения, а вода начинает цвести. О тех, кто пытается спасти жемчужину России, рассказал спецпроект «АиФ-СК».

Надежда Николаева родилась на острове Ольхон. Ее детство прошло среди лесов, где они с бабушкой собирали грибы. Повзрослев, она уехала в Иркутск, создала семью. Но в 2013 году, вернувшись на малую родину, женщина испытала настоящий шок: вместо грибных полян ее встретили горы зловонного мусора.

Этот момент стал переломным. Надежда организовала первый большой субботник на Ольхоне, а затем основала общественную организацию для защиты природы.

Активисты констатируют: с 2000-х годов Байкал переживает экологический кризис. Массовый туризм ведет к ухудшению качества воды и утрате биоразнообразия, а отсутствие системы обращения с отходами во многих поселках привело к появлению 58 свалок на побережье.

Сегодня движение «Праздник чистоты» объединяет людей не только на Ольхоне, но и в других заповедных и туристических уголках великого озера.

Как «Мой Байкал» меняет ситуацию

Общественная организация «Мой Байкал» была создана в 2016 году в Иркутске. За это время волонтеры вывезли с берегов озера 214 грузовиков мусора, ликвидировали 15 крупных свалок и привели в порядок 64 территории.

Изначально активисты занимались только субботниками, но быстро поняли: проблема глубже. Появились проекты по мониторингу загрязнения воды моющими средствами, изучению растительности, экологическому просвещению и обучению волонтеров. Отдельное направление — популяризация раздельного сбора отходов.

Один из необычных проектов — «Супермаркет мусора». Это сайт, где собраны неприглядные артефакты с берегов: пачки из-под сока, бутылки, пакеты, игрушки, батарейки. Любой лот можно приобрести — так собираются пожертвования на дальнейшую работу.

Другой важный проект — «Экодесант» в прибайкальских поселках. Волонтеры помогают местным жителям сдавать вторсырье (макулатуру, пластик, металл) и увозят его на переработку. В прошлом году акция прошла в Бугульдейке, Таловке, Сахюрте, Курети, Нарин-Кунте, Еланцах. В каждом населенном пункте организовали мобильные пункты приема, а партнеры обеспечили вывоз.

Активисты отмечают: таким образом удается очищать байкальские берега от будущих свалок.

Планы на 2026 год

В текущем году общественники планируют посетить еще семь поселков на берегу Байкала и город Шелехов. Идея — приезжать раз в два месяца с командой волонтеров, координатором и лектором, чтобы беседовать с жителями и помогать сдавать макулатуру, металлолом и пластик на переработку.

Если проводить такие выезды регулярно с мая по октябрь, активистам удастся избавиться от 10 тонн мусора на Байкале. В людях недостатка нет: в акциях постоянно участвуют около 1800 человек. Но для найма транспорта, аренды жилья и питания волонтеров нужны деньги. Фонд собирает 500 тысяч рублей и будет рад пожертвованиям любого размера.

«Мой Байкал» участвует в проекте «Совкомбанк про добро» — витрине проверенных благотворительных инициатив. Любой желающий может выбрать акцию, поддержать ее комфортной суммой, а банк утроит это пожертвование, помогая активистам.

