Эколог Евстафьева пояснила необходимость карбонового полигона в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поддержал создание карбонового полигона на территории Карадагской научной станции. По словам эколога Елены Евстафьевой, создание карбонового полигона в Крыму особенно важно на фоне изменения климата. Об этом сообщает «Крым 24».

Она добавила, что создание полигонов приносит такую же пользу, как экологический мониторинг. Необходимо иметь объективную информацию о состоянии экосистем с целью не допустить необратимых последствий. В указанном случае речь идет о состоянии, связанном с изменением климата.

По мнению ученого, на основе научных исследований возможно прогнозирование изменений климата, вследствие которого можно принимать решение, чтобы данный прогноз развивался не в негативном направлении.

Она подчеркнула, что это позволит предотвратить необратимые экологические последствия изменения климата.

Ранее стало известно, как города разрушаются из-за изменения климата в России.