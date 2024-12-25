Эколог Горшков перечислил трудности, с которыми столкнулись волонтеры при очистке побережья Черного моря от мазута

Разлив нефтепродуктов в Черном море у входа в Керченский пролив уже затронул около 800 кв. м акватории. Сегодня там активно трудятся волонтеры, помогающие очистке побережья и воды. Координатор волонтерского штаба Российского экологического общества в Керчи Алексей Горшков пояснил, с какими трудностями они столкнулись. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, волонтерам предоставляют мешки, лопаты, средства защиты. Оставленные на пляже отходы на пляже забирают спецслужбы, вывозят на полигон временного хранения. Волонтеры по птицам помогают ветеринарам, отмывают животных, сушат и далее передают Роспотребнадзору.

Эксперт добавил, что также из штаба Анапы привозят гумпомощь, средства защиты, медикаменты. Администрация выделяет лопаты, мешки, перчатки. Однако волонтерам недостаточно информационной поддержки.

Ранее сообщалось, что подмосковные волонтеры приехали в Анапу спасать птиц, пострадавших от разлива нефти.