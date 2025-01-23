Стало известно, как отели Анапы готовятся к летнему сезону

Отели и лагеря Анапы планируют открыть свои двери для туристов летом 2025 года, несмотря на недавний разлив мазута на Черноморском побережье. Об этом сообщил РБК.

Ольга Смолкина, директор гостиничной сети Alean Collection, отметила, что на пляжах Анапы последствия разлива почти не ощущаются — отсутствуют запахи мазута и видимые следы.

В то же время Виктор Данилов-Данильян, бывший министр экологии и научный руководитель Института водных проблем РАН, сообщил РБК, что загрязненные мазутом пляжи Краснодарского края не смогут принимать отдыхающих как минимум в течение одного курортного сезона.

Экологи также выражают опасения, что с повышением температуры морской воды могут произойти новые выбросы остатков топлива, застывшего на дне.

Артем Гаврилов, глава Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края, подчеркнул, что сейчас важно, чтобы лагеря и отели Анапы пережили эту ситуацию спокойно и подготовили альтернативный план для обеспечения комфортного отдыха.

Анапа — второй по популярности курорт в Краснодарском крае после Сочи, который россияне выбирают для отдыха.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян предпочтут этим летом внутренний туризм.