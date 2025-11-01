Эколог назвал основные признаки безопасных для здоровья городских локаций

Эколог Сергей Костарев назвал критерии выбора наиболее безопасных для здоровья городских локаций. По мнению эксперта, опубликованному в издании «ФедералПресс», оптимальными являются районы, удаленные от автомагистралей и отличающиеся благоприятной экологической обстановкой.

Специалист дал россиянам конкретные рекомендации по улучшению качества жизни в городской среде. Он посоветовал тщательно планировать повседневные маршруты, стараясь прокладывать их по тихим улицам вдали от потоков транспорта.

Идеальным вариантом, по словам Костарева, станут пути, проходящие через зеленые зоны — парки и скверы. Кроме того, эколог призвал горожан регулярно выбираться на природу за пределы мегаполиса.

На периоды неблагоприятных погодных условий, способствующих накоплению вредных примесей в воздухе, эксперт дал отдельные наставления. Он рекомендовал держать окна закрытыми и использовать дома системы очистки воздуха. Выходя на улицу, для защиты органов дыхания стоит использовать респиратор или маску.

