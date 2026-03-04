Эколог предупредил о катастрофе в Ормузском проливе

Ситуация в Ормузском проливе, где сейчас существует угроза повреждения танкеров, может обернуться экологической катастрофой, последствия которой будут затухать десятилетиями. Эколог Илья Рыбальченко в беседе с NEWS.ru объяснил , что даже если утечка нефти окажется локальной, природа едва ли оправится быстро — слишком тяжелым и комплексным будет удар по экосистеме.

По его словам, нефть в воде — это не просто пленка на поверхности, которую можно собрать. Легкие фракции действительно частично испарятся, но самые опасные тяжелые углеводороды останутся в воде и будут разрушаться очень медленно, десятилетиями отравляя среду. В первую очередь пострадает планктон — основа всей морской пищевой цепи. Нефтяная пленка перекроет доступ кислорода, вызывая у микроорганизмов настоящее удушье. Следом под удар попадают рыбы и беспозвоночные: ароматические углеводороды проникают в их ткани, накапливаются там и остаются надолго.

Эколог отметил, что самые страшные последствия ждут обитателей поверхности. Для птиц нефть означает потерю способности летать и держать тепло — их перья перестают отталкивать воду. Морские млекопитающие теряют теплоизоляцию и обречены на переохлаждение. И если посчитать масштабы, картина становится по-настоящему угрожающей: всего одна тонна нефти способна затянуть тонкой пленкой до 12 кв. км моря. А в стандартном танкере — сотни тысяч таких тонн. Даже частичное повреждение одного судна грозит превратить стратегически важный пролив в зону экологического бедствия, ликвидировать которое не удастся ни за год, ни за пять лет.

Ранее сообщалось, что Пхукет рискует повторить судьбу Анапы после крушения судна с нефтепродуктами.