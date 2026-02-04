Эколог раскритиковал закон об изъятии земель из заповедников

Законопроект, который вновь поднимает вопрос об изъятии земель из заповедников и национальных парков, вызывает резкую критику у экологов. Их главная претензия в том, что поправки в закон «Об особо охраняемых природных территориях» создают опасный прецедент, позволяя под видом «объектов федерального значения» вырезать участки из ООПТ для строительства дорог, ЛЭП и даже целых населенных пунктов без внятных и прозрачных критериев. Как поясняет эколог Антон Хлынов, эта проблема не нова — аналогичные инициативы уже звучали в 2019 году. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, их главный изъян в том, что они предлагают точечные решения, игнорируя необходимость системного подхода. Вместо хаотичного изъятия кусочков заповедных земель нужна разработка комплексной схемы территориального планирования, которая прошла бы полноценную экологическую экспертизу и учитывала бы баланс интересов природы и развития. Нынешний же инструментарий, по мнению специалиста, работать адекватно не сможет.

Эксперт добавил, что последствия таких неотрегулированных норм могут быть двоякими. С одной стороны, это прямая угроза целостности уникальных экосистем, ради охраны которых и создавались ООПТ, а с другой — законопроект не дает четких ответов по жизнедеятельности людей, уже живущих на этих территориях, оставляя множество вопросов в сфере земельно-имущественных отношений в подвешенном состоянии из-за двусмысленных формулировок.

По его мнению, инициатива, преподносимая как развитие, на деле обнажает старые проблемы. Она рискует стать не инструментом упорядочивания, а механизмом для точечного лоббирования интересов в ущерб природному достоянию. Экологи настаивают: прежде чем менять закон, необходимо создать строгую и прозрачную систему планирования, которая защитит заповедные земли от произвольного расчленения, а не упростит его.

