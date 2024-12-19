Эколог Рыбальченко пояснил, можно ли планировать отдых в Анапе в 2025 году после разлива мазута

Глава государства Владимир Путин заявил, что крушение танкеров в Керченском проливе, в итоге которого мазут появился на побережье Кубани, является настоящей экологической бедой. Эколог Илья Рыбальченко рассказал, можно ли будет в летний сезон 2025 года отдыхать на пляжах Анапы после такого ЧП. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, не все побережье испачкано мазутом, а ряд конкретных мест. Шторм разбил мазут на малые островки, которые потом выбросило на поверхность.

Эксперт подчеркнул, что мазут, в отличие от нефти, не весь выходит на поверхность воды, а разбивается на капли разной плотности. Также он хорошо разлагается на солнце и частично растворяется в воде, в связи с чем к началу пляжного сезона основной массы нефтепродуктов на пляжах Анапы уже не будет.

По его мнению, не следует опасаться и того, что можно отравиться черноморской рыбой, поскольку часть рыбы нафильтрует жабрами капли мазута и погибнет. Тем не менее в кафе и рестораны на курортах доставляют живую рыбу.

Ранее Путин предложил план по очистке побережья от последствий разлива топлива в Черном море.