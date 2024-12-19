Путин предложил план по очистке побережья от последствий разлива топлива в Черном море

Президент России Владимир Путин охарактеризовал последствия крушения двух танкеров в Керченском проливе как настоящую экологическую катастрофу, отметив, что разлив мазута в Черном море мог стать результатом нарушения правил безопасности со стороны капитанов судов.

Он подчеркнул, что почти 40% топлива уже попало в воду, что создает значительные риски для экосистемы региона. В связи с этим Путин призвал к срочным мерам по очистке побережья от нефтяных загрязнений, которые начали появляться после инцидента.

По его словам, ситуация требует комплексного подхода, все службы находятся в состоянии готовности, в то время как он регулярно получает обновления о ходе работ по ликвидации последствий.

Путин предложил разделить решение проблемы на несколько этапов, указав, что первым шагом должно стать ограждение загрязненного участка, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нефтяного пятна. Затем необходимо убрать топливо, которое уже выбросило на берег. Кроме того, президент акцентировал внимание на необходимости разработки плана по подъему затопленных танкеров.

Ранее в Анапе ввели режим ЧС из-за загрязнения береговой линии нефтепродуктами.