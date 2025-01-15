Эколог Рыбальченко: засохшие елки необходимо сдавать, а не выбрасывать

После новогодних праздников у тех, кто сделал выбор в пользу живой ели, встает вопрос: что делать с засохшим деревом дальше? По словам эколога Ильи Рыбальченко, однозначно их следует отдавать на переработку. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что в случае, если ель уже стала сейчас негодной, то за ней неграмотно ухаживали, поскольку она без каких-либо проблем может простоять до февраля.

По мнению эксперта, сдать ель для переработки можно с помощью местных ЖЭКов, ДЭЗов и прочих, а также поискать в Сети пункт приема елок в своем городе, и они прекрасно разыскиваются.

Он подчеркнул, что переработанное новогоднее дерево принесет большую пользу. Так, они служат не только в качестве корма животным на ферме, а также и после измельчения можно получить совершенно замечательную подстилку для них. Кроме того, в парках нередко выкладывают тропинки из щепы, полученной в результате измельчения елки.

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