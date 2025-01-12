Юрист Виноградов предупредил о штрафах за неправильную утилизацию новогодней елки

Вадим Виноградов, доктор юридических наук, профессор и декан юридического факультета НИУ ВШЭ, в интервью RT рассказал о санкциях за неправильную утилизацию елки.

Собеседник журналистов напомнил, что старую искусственную елку можно утилизировать, предварительно разобрав и сложив компактно.

«Как пластмассовое изделие, она подлежит переработке, и с 2025 года производителей искусственных новогодних елок в России обяжут отвечать за их утилизацию — сдавать отслужившие изделия на переработку или уплачивать экосбор за продукцию», — отметил эксперт.

В случае использования на Новый год натурального дерева для создания наряда, его нельзя просто выбросить в обычный контейнер для твёрдых бытовых отходов, расположенный во дворе. Виноградов напомнил, что существуют специальные правила утилизации, несоблюдение которых влечет за собой штрафные санкции.

«По ГОСТ Р 56195-2014 в стандартные уличные контейнеры можно выбрасывать только некрупногабаритные отходы, размеры которых не превышают 0,5 м в глубину, длину и ширину. Иначе придется заплатить штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения в течение года — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей», — рассказал юрист.

В случае, если жители России решат отправить ёлку в мусорный контейнер, следует предварительно разобрать её, аккуратно упаковав ветви. Это позволит избежать загрязнения подъезда иголками и прочим мусором, заключил Виноградов.

Ранее сообщалось, что в Кургане выставили на продажу «никому не нужную» советскую елку за 8 млн рублей.