Гастроэнтеролог Барегамян перечислила полезные сладости для снижения холестерина

Хотя потребление сахара рекомендуют снизить до минимума, не все могут справиться со своим пристрастием. Как раз для сладкоежек врач-гастроэнтеролог Парандзем Барегамян рассказала о сладостях, которые можно назвать полезными. Комментарий эксперта передает «Газета.ру» .

Специалист отметила, что сахар в питании не самый полезный вариант. Даже если исключить или ограничить его не получается, от общего числа калорий сладкое должно составлять лишь 10%. Это примерно 12 чайных ложек сахара. При этом нужно учесть, что добавка содержится во многих продуктах, особенно кетчупе, мюслях, маринованных овощах и так далее.

Если человек не представляет свою жизнь без сладкого, то ему нужно покупать более полезные продукты.

«Зефир, пастила, мармелад на фруктово-ягодном пюре, — одни из самых полезных сладостей, так как содержат пектин, один из видов пищевых волокон. Научно доказано, что потребление пектина незначительно (на 3-7%) снижает уровень плохого холестерина в крови. Эффект зависит от источника пектина: яблочный и цитрусовый пектины — самые полезные. Пастилы без сахара в день можно съесть 50-100 г, а зефира — не более 30 г», — сообщила врач.

Так, изюм, финики или курага помогут кишечнику, мозгу и иммунитету и сердцу. Обилие фруктов также важно: в день взрослому человеку следует есть разнообразные плоды, не менее пяти порций.

Однако любое сладкое навредить организму при регулярном и чрезмерном употреблении. Это ведет к ожирению, что провоцирует проблемы с сердцем и сосудами.

Ранее сообщалось, что врач предупредил об опасности чрезмерного использования капель для носа.