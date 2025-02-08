Экологи забили тревогу из-за неожиданной находки в Антарктиде

Об этом со ссылкой на Британскую антарктическую службу сообщает Daily Mail.

Это первый случай обнаружения микроскопических частиц в столь отдаленных местах.

По мнению эколога-океаниста доктора Клары Манно, причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него.

Ученые забили тревогу из-за этой находки: их беспокоит возможное влияние частиц микропластика на окружающую среду в Антарктиде.

Соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс отметила, что на Земле уже не осталось по-настоящему нетронутых мест.

Ранее сообщалось о том, что геолог Завацки определил место, где затонула Атлантида.