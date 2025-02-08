Экологи забили тревогу из-за неожиданной находки в Антарктиде
В Антарктиде впервые обнаружили частицы микропластика
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Вблизи некоторых научных баз в Антарктиды обнаружили частицы микропластика.
Об этом со ссылкой на Британскую антарктическую службу сообщает Daily Mail.
Это первый случай обнаружения микроскопических частиц в столь отдаленных местах.
По мнению эколога-океаниста доктора Клары Манно, причиной этого может быть верхняя одежда или веревки и флаги, которые используются для обозначения безопасных маршрутов в лагере и вокруг него.
Ученые забили тревогу из-за этой находки: их беспокоит возможное влияние частиц микропластика на окружающую среду в Антарктиде.
Соавтор исследования Кирсти Джонс-Уильямс отметила, что на Земле уже не осталось по-настоящему нетронутых мест.
Ранее сообщалось о том, что геолог Завацки определил место, где затонула Атлантида.