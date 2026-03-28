Специалист рассказал о правилах безопасной утилизации электроники

При продаже, передаче или утилизации старой техники пользователи часто ограничиваются удалением файлов или сбросом к заводским настройкам, однако этого может быть недостаточно, сообщил « Газете.Ru » заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев. По его словам, ошибки на этом этапе могут привести к передаче новому владельцу личных фотографий, документов, переписки, сохраненных паролей и данных банковских приложений.

Для классических жестких дисков HDD эксперт рекомендует применять специализированные программы полной перезаписи данных, которые многократно записывают информацию поверх старой. Если на диске хранилась особо чувствительная информация, самым надежным вариантом может стать физическое уничтожение накопителя.

С SSD и другими флеш-накопителями ситуация сложнее из-за особенностей их внутренней архитектуры. Для таких устройств лучше использовать встроенные функции безопасного стирания или фирменные утилиты производителя, поскольку простое программное удаление может не гарантировать полной очистки данных.

На современных смартфонах и планшетах, включая iPhone и актуальные Android-устройства, штатный полный сброс обычно достаточен благодаря встроенному шифрованию. Эксперт подчеркнул, что перед этим необходимо выйти из учетных записей, отключить привязку к владельцу и удалить аккаунты, чтобы избежать блокировки и утечки личной информации.

Особое внимание стоит уделить съемным носителям: SIM-карты и карты памяти должны быть извлечены и либо очищены, либо не передаваться вместе с устройством.

Силаев подчеркнул, что старая техника — это носитель цифровой биографии человека, и безопасная утилизация является обязательной мерой цифровой гигиены.

Ранее сообщалось, что онлайн-услуги и обучение — лучший вариант для первого бизнеса.