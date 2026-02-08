Экопривычки вошли в повседневную жизнь более половины россиян

Более половины жителей России вовлечены в различные экологические практики, а примерно каждый четвертый делает это на постоянной основе, уделяя «зеленым» привычкам до часа в неделю. К такому выводу пришли аналитики по итогам совместного исследования компании «Сибур» и сервиса «Авито Работа», с результатами которого ознакомилась « Газета.Ru ».

Согласно данным опроса, наиболее распространенной бытовой экопривычкой остается бережное расходование воды. Также в числе популярных практик — сдача электронных устройств на переработку и повторное использование пластиковых изделий. Эксперты отметили, что в повседневном обиходе все чаще появляются товары, изготовленные из вторичного пластика.

Помимо этого, заметную долю занимают такие формы ответственного потребления, как ремонт вещей вместо покупки новых и приобретение подержанных товаров. Аналитики обратили внимание, что особенно часто такой подход встречается у работников сферы услуг.

Среди россиян, наиболее активно вовлеченных в экологическую повестку, чаще всего практикуется раздельный сбор отходов. При этом участники исследования нередко признавали, что не до конца понимают дальнейший путь отсортированного мусора после его вывоза. Специалисты указали, что готовность сортировать отходы во многом зависит от наличия контейнеров и развитости инфраструктуры переработки.

По итогам опроса также выяснилось, что тема экологии в целом вызывает интерес примерно у двух из пяти россиян, однако лишь небольшая доля респондентов демонстрирует глубокие знания в этой области. Наиболее активное участие в экологических практиках, как показало исследование, чаще принимают граждане с доходом выше 120 тысяч рублей в месяц.

