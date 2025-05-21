Эксперт Засоба назвала пути выращивания и использования леса в России

Глава государства Владимир Путин утвердил Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства РФ, в котором призвал ускорить актуализацию Стратегии развития лесного комплекса РФ и продлить срок ее реализации до 2035 года. Кандидат сельскохозяйственных наук Варвара Засоба рассказала, каким образом в нашей стране выращивают лес и используют его. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, прежде всего стоит задуматься о том, что большинство первосортных лесов за Уралом вырублено и большие площади находятся под лесами низкопродуктивными. Именно об этом и указ президента РФ — необходимо научиться использовать низкопродуктивные леса. В этой ситуации нужно вводить рациональное лесопользование.

Эксперт добавила, что сегодня изменился порядок лицензий на вырубку, проводимую лесопромышленным комплексом. Ключевые лесные насаждения в нашей стране закладывались еще в царское время. Существуют питомники и технологии, однако господдержка для восполнения, восстановления искусственных лесов на сегодняшний день отсутствует.

По ее мнению, нужна общая стратегия по выращиванию лесов и программа должна быть рассчитана не на десять лет, поскольку лес является долгорастущим ресурсом. Сегодня вырубается то, что выращивали наши деды и прадеды, поскольку на территории нашей страны произрастает 19 млн искусственно созданных лесов, которым сегодня по сотне лет.

Ранее в «Опоре России» рассказали о перспективах развития лесного комплекса в стране.