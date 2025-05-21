В «Опоре России» рассказали о перспективах развития лесного комплекса в стране

Среди основных целей Стратегии развития лесного комплекса РФ, продленной до 2035 года, — стимулирование внутреннего спроса на продукцию лесной промышленности и развитие экспорта. Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников рассказал, каким образом станет развиваться отечественный лесной комплекс в ближайшее десятилетие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, указанная стратегия запоздала и срок ее применительно к лесному хозяйству должен составлять не менее 50 лет. Она должна предусматривать текущее положение, согласно которому сегодня исправляется то, что было наворочено за последние десятилетия, включая последствия неэффективного управления в эпоху Советского Союза. Так, Россия сегодня приближается к истощению лесных ресурсов России, что казалось немыслимым.

Эксперт добавил, что также необходимо решать задачу исправления ошибок, надо занимать конструктивную научную позицию с целью правильно сохранять и эксплуатировать лесное хозяйство.

По его мнению, одной из проблемных тем стратегии является контроль за незаконной вырубкой леса и его вывозом. К тому же по законодательству за незаконное высаживание леса также можно получить уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что система видеонаблюдения в лесах Подмосковья за год выявила более 1,2 тыс. дым-точек.