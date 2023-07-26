Еще более 740 гектаров леса расчистят от борщевика в Подмосковье

В подмосковных лесах завершился второй этап борьбы с борщевиком Сосновского. Специалисты провели работы на площади более 700 гектаров.

Больше всего опасного сорняка скошено в Подольском, Истринском и Ступинском лесничествах, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов. Его слова приводит пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.

До конца августа будет проходить третий этап обработки лесных территорий от борщевика. Окашивание пройдет с учетом новых площадей, которые были добавлены в реестр по обращениям жителей, уточнил Филимонов.

«Борьба с опасным сорняком на третьем этапе продолжится на площади свыше 740 гектаров», — рассказал зампред правительства Московской области.

В Комитете лесного хозяйства Подмосковья напомнили, что леса в регионе являются защитными. В них запрещено применять химические средства, поэтому борьба с борщевиком идет исключительно механическим методом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что расчистку Малаховского озера в Люберцах завершат к ноябрю следующего года.